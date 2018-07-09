Россиянка сделала подруге липосакцию на дому и заинтересовала следствие

В Челябинской области следователи начали проверку по факту публикации видео, на котором жительница Магнитогорска проводит операцию по коррекции фигуры в домашних условиях. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«Будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям женщины проводившей медицинское вмешательство», — отмечено в тексте. Ее могут привлечь к ответственности за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

В настоящее время запись удалена.

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На кадрах, помеченных предупреждением «Слабонервным не смотреть!», видно, как женщина в домашнем халате работает скальпелем и время от времени советует пациентке, жалующейся на боль, выпить виски, пишет «Комсомольская правда в Челябинске».

Операцию, по данным издания, проводила бывшая сотрудница одной из городских больниц 45-летняя Татьяна Савиновских. Она работала в отделении травматологии ортопедом, но была уволена после обвинения во взяточничестве и служебном подлоге.

В течение трех лет она не имеет отношения ни к каким медицинским учреждениям. Недавно женщина стала заниматься косметологией и предлагает свои услуги в социальных сетях.

Как отмечает издание, в описании к ролику сказано, что в нем фигурируют три подруги: одна мечтала сделать себе дорогостоящую операцию по улучшению фигуры, другая предложила это сделать дешево, третья сняла все это на видео.

В сентябре 2017 года было завершено расследование дела о 57-летнем враче-эндоскописте из Петербурга. Во время процедуры женщина повредила пациентке пищевод, в результате чего пострадавшая умерла. Инцидент был расценен как тяжкое причинение вреда здоровью.

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