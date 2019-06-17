Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он настаивает, что «по-русски» рассчитался с архитектором, занимавшимся реконструкцией его дома, не взяв с него расписку. «Будем считать, что я по своей доверчивости поверил на слово, слово оказалось нечестным, мошенническим», — пожаловался он, добавив, что Мазурин — самозванец.

По его словам, победа архитектора обусловлена формальностями. «Он выиграл процесс. Я платил ему деньги, не писал расписок. Он решил получить еще раз», — пояснил он. Телеведущий отметил, что не будет оспаривать решение суда и серьезно относиться к иску о защите чести и достоинства.

В январе суд обязал Киселева выплатить архитектору 2,5 миллиона рублей за реконструкцию виллы в 2015-2016 годах.

В начале октября 2018 года в газете «Город 24» вышла статья о доме в Коктебеле. Автор материала Владимир Мазурин написал о сложностях при реконструкции здания, стоимость которого, по его словам, составляла около 200 миллионов рублей. Мазурин не называл имя владельца виллы, но другие СМИ предположили, что оно принадлежит Киселеву.

Вскоре после выхода газеты весь тираж на свои деньги выкупила редактор издания, а электронная версия материала пропала с сайта, утверждает архитектор. Киселев обозлился на автора статьи о его вилле и назвал Мазурина мошенником, а также пообещал подать на него заявление в полицию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!