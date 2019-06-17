Сообщение в телефоне лишило туристку въезда в США на десять лет

Американские таможенники нашли в телефоне туристки из Великобритании нежелательное сообщение и запретили ей въезжать в США в течение десяти лет. Об этом пишет издание The Independent.

28-летняя Изабелла Бразье-Джонс (Isabella Brazier-Jones) в компании 26-летней подруги Оливии Кура (Olivia Cura) отправилась в двухмесячное путешествие в Америку, однако в Лос-Анджелесе девушек остановили на таможне. Сотрудники аэропорта заподозрили, что туристки собираются остаться в США, и задержали их.

После интервью и досмотра Куру отпустили, зато Бразье-Джонс подвергли тщательному обыску и поместили в камеру с четырьмя другими женщинами. Это испытание она назвала настоящей пыткой.

Таможенники нашли в телефоне британки сообщение, в котором говорилось об употреблении ею кокаина. Бразье-Джонс созналась, что действительно принимала наркотики в 2017 году.

Кроме того, работники выяснили, что обе девушки уволились с работы, а Бразье-Джонс готовила к сдаче свою квартиру в Лондоне.

В результате девушку депортировали в Великобританию и запретили въезд в США на десять лет. Ее подруге разрешили остаться в стране, но та предпочла вернуться домой.

В мае 2019 года пассажир из Японии пытался провезти в желудке и кишечнике 246 пластиковых пакетиков с кокаином. Однако во время полета наркокурьеру стало плохо, и вскоре он скончался от передозировки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!