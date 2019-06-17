Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео

Минобороны России / YouTube

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 в ходе полетов над горно-лесистой местностью Кавказа отработали элементы сложного пилотажа и управление самолетом на высоте до ста метров, а также приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях. Соответствующий ролик Минобороны России разместило на YouTube.

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«Экипажи выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке, в роли которого выступил один из истребителей соединения», — говорится в подписи к видео.

В июне в сети появился ролик с Су-30СМ, у которого во время выполнения показательного полета в Севастополе произошел преждевременный отстрел тормозного парашюта.

В апреле Минобороны показало видео со взлетом истребителей Су-27СМ в условиях сильного ливня.

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