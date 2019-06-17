В шведской коммуне подняли флаг СССР

Над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю утром в понедельник, 17 июня, подняли флаг Советского Союза. Об этом сообщает газета Expressen.

Знамя, развевающееся на месте флага коммуны, обнаружил смотритель. Он тут же спустил его. Начальник охраны Густаф Сундман заявил журналистам, что служба безопасности относится к инциденту серьезно и доложит о нем полиции.

Флаг, скорее всего, вывесили ночью. Сделать это мог только кто-то из работников муниципалитета. Отмечается, что среди всех коммун Швеции Тэбю находится на втором месте по уровню среднего дохода населения и на шестом по доле жителей с полным высшим образованием.

Как отмечает газета, 17 июня — годовщина событий 1953 года в ГДР. Тогда в Восточном Берлине начались выступления рабочих против повышения норм выработки. Они переросли в политическую забастовку против правительства по всей стране.

В феврале сообщалось, что суд в Латвии оштрафовал на 20 евро мужчину, который во время празднования Дня независимости страны размахивал из окна советским флагом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!