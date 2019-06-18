Производство бетона и бульдозеров в России резко выросло

С января по май 2019 года рост промышленного производства в России составил 2,4 процента. Соответствующие данные представил Росстат (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Показатели мая, несмотря на многочисленные праздничные дни, оказались близки к апрельским: объем производства составил 99,2 процента от предыдущего месяца. Кроме того, в мае 2019-го по сравнению с маем прошлого года этот показатель вырос почти на процент.

Отдельные отрасли и секторы экономики в 2019 году росли значительно быстрее. Так, производство подсолнечного масла в мае увеличилось на 25,3 процента относительно мая 2018-го. По тому же периоду большой рост показали ткани (плюс 31,2 процента), цемент (7,6 процента), товарный бетон (119 процентов) и конструкции из алюминия (39,6 процента). Последние три пункта, по словам специалистов, говорят о развитии строительного сектора.

Также Росстат отметил двойной рост производства в мае (по сравнению с маем прошлого года) бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом. Если сравнивать этот показатель с апрелем 2019-го, то в последнем месяце весны он стал больше на 3,6 процента. Увеличился и выпуск сеялок — 117 процентов к маю 2019 года. В этом году их произвели на 32,8 процента больше, чем в прошлом.

В мае 2019-го по сравнению с апрелем 2019-го индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,8 процента.

Ранее 18 июня Росстат представил первую оценку ВВП за первый квартал текущего года. Согласно опубликованным данным, рост российской экономики составил 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы ВВП — 24 487,1 миллиарда рублей в текущих ценах.

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