Российский ВВП вырос

Росстат представил первую оценку ВВП за первый квартал текущего года. Соответствующая информация размещена на сайте организации.

Согласно опубликованным данным, рост российской экономики составил 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы ВВП — 24 487,1 миллиарда рублей в текущих ценах.

Наибольший рост индекса физического объема был зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых, в финансовой и страховой деятельности, а также таких отраслях, как предоставление услуг в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, транспортировка и хранение продукции, услуги в области культуры, спорта и индустрии развлечений.

Отмечается, что на замедление роста показателя повлияла ситуация в оптовой и розничной торговле, итоги деятельности по операциям с недвижимым имуществом, ситуация в оптовой и розничной торговле и снижение производства в тепло- и электроэнергетике.

В организации подчеркнули, что сведения основываются на оперативной статистической отчетности, полученной от предприятий и организаций, а также на информации Федеральной налоговой службы, Центробанка России и ряда других ведомств.

5 июня Всемирный банк в очередной раз снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году с 1,4 до 1,2 процента. Эксперты снизили прогноз из-за сокращения добычи нефти и ужесточения кредитно-денежной политики в стране.

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