Муравьи заполонили самолет и искусали пассажиров во время рейса

Муравьи заполонили самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Венеции в Нью-Йорк, и покусали пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Подробностями инцидента поделилась одна из пассажирок лайнера Шарлотта Бернс. «На рейсе Венеция — Нью-Йорк по моей подушке только что прополз жирный муравей. Хммм. Это странно», — написала девушка в Twitter.

Другие пассажиры также обнаружили муравьев на своих креслах после того, как один из них достал свой чемодан с багажной полки. Как выяснилось позже, именно в его ручной клади находились насекомые.

«Муравьи! Муравьи повсюду. Они разбежались во всех направлениях. Это просто безумие», — продолжала Бернс.

Затем пассажирка пожаловалась на работу членов экипажа. По ее словам, они открыли сумку, в которой были муравьи, прямо на кресле салона самолета. «Муравьи были везде. Один парень впереди меня снимал их с себя, одного за другим», — уточнила девушка, прикрепив к посту снимок укуса на своей ноге.

После посадки в Нью-Йорке лайнер временно отстранили от полетов, чтобы провести тщательную уборку и ликвидировать насекомых.

В марте пассажирка канадской авиакомпании Air Transat пожаловалась, что во время перелета ее укусил скорпион. Студентка Куин Мальтис летела на рейсе Торонто — Калгари и внезапно ощутила какое-то шевеление в нижней части спины. Когда девушка встала с кресла, она увидела скорпиона.

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