ФСБ пришла с обысками в музей миллиардера из списка Forbes

ФСБ проводит обыск в московском музее «Собрание» вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давида Якобашвили. Об этом во вторник, 18 июня, со ссылкой на свои источники сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе его бывшего партнера по бизнесу Бориса Минахи. Тот обвиняет предпринимателя в краже средств Ейского портового элеватора. Как отметил источник, Якобашвили «дал в долг» акции данного элеватора Минахи, «которого знал больше 40 лет».

Уточняется, что Борису Минахи принадлежит 1,68 процента Ейского портового элеватора, 46 процентов у Объединенной зерновой компании (ОЗК), а еще 25 процентов находится у Екатерины Федоровой.

Источник пояснил, что ОЗК была партнером Минахи в Ейском портовом элеваторе. Затем между ними начались споры по объему инвестиций в бизнес. ОЗК провела аукцион на свой пакет в элеваторе, и Минахи его выиграл, но отказался финансировать сделку. В итоге Якобашвили пришлось выплатить еще 18 миллионов долларов за акции элеватора.

Сам Якобашвили сейчас находится в Женеве на форуме Объединенных наций и будет выступать на сессии по трудовом законодательству. От комментариев он отказался.

Давид Михайлович Якобашвили — один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн», производившей молочные напитки и проданной в 2011 году компании PepsiCo. Он является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и входит в список Forbes.

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