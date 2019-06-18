В России предложили исключить пищевой мак из списка наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть перечень наркотических и психотропных средств, в частности исключив из него пищевой мак. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Интерфакс».

Она пояснила, что сегодня за продажу пищевого мака привлечено к ответственности большое число людей, которые «не являются общественно опасными».

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка», — сказала омбудсмен, отметив, что из-за больших объемов продажи люди получают «очень высокие сроки наказания».

По мнению Москальковой, главным критерием привлечения к уголовной ответственности должна быть общественная опасность. «Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован», — подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что сейчас продолжается работа над изменениями в 228-й статье Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств). В подготовке поправок принимают участие сама Москалькова, а также аппарат уполномоченного по правам человека.

По оценкам экспертов, сегодня в российских местах заключения находится свыше 550 тысяч человек, из которых около 140 тысяч (26 процентов) отбывают наказание по статьям, связанным с наркотиками.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков. Речь идет о статьях Уголовного кодекса, не связанных со сбытом запрещенных веществ.

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