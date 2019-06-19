Российские полковники получили сроки за взятки в академии Генштаба

В Москве суд вынес приговор двум полковникам, признанным виновными в получении взяток в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, а также превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом в среду, 19 июня, сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

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Бывшему заместителю начальника академии полковнику Андрею Митюшкину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, но его освободили от отбывания срока из-за тяжелого заболевания. Тем не менее, осужденный должен заплатить штраф в размере 2,7 миллиона рублей. Также он лишен права заниматься определенными видами деятельности на четыре года .

Ранее суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима его подельника, работавшего в той же академии, — полковника Сергея Тарасова.

По данным следствия, с 2015 по 2016 годы они вносили в проекты приказов повышенные премии лицам из числа гражданского персонала академии. За это Митюшкин в «знак благодарности» получил от них около 50 тысяч рублей.

Кроме того, он получил 600 тысяч рублей от заведующей столовой, расположенной на территории академии, за невмешательство в деятельность заведения. А представитель одной из коммерческих организаций заплатил ему свыше 5,1 миллиона рублей за возможность беспрепятственно оказывать услуги по техническому и санитарному обслуживанию академии.

Наконец, за своевременную приемку мебели и проведение окончательных расчетов по государственному контракту оба полковника получили от представителя другой коммерческой структуры один миллион рублей.

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