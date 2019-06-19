В Германии защитят мужчин от домашнего насилия

Власти Баварии и Северного Рейна-Вестфалии обнародовали программу защиты мужчин от домашнего насилия. Об этом 18 июня сообщила Deutsche Welle.

«Мужчины тоже подвергаются насилию в семьях, и для них до сих пор не было предусмотрено никакой помощи или поддержки», — отметили в совместном заявлении министр по семейным и социальным вопросам Баварии Керстин Шрайер и ее вестфальская коллега Ина Шарренбах.

Предложенная ими инициатива состоит из нескольких ступеней: сначала появятся горячая линия и онлайн-консультация, затем будут организованы убежища и центры консультаций для жертв насилия. В итоге авторы программы рассчитывают на общественное обсуждение и «разрушение табу» вокруг этого вопроса.

Политики надеются, что разработанные ими меры зададут тренд для всей остальной ФРГ — и у всех, кто подвергается насилию, появится возможность поговорить с кем-то о своей проблеме.

По данным, предоставленным немецкой полицией, в 2018 году мужчины составили 17,9 процента жертв домашнего насилия. Всего правоохранители насчитали 23,872 случая, когда представители мужского пола подвергались нападениям, изнасилованиям, попыткам убийств или ограничению свободы со стороны своих партнеров. Они, однако, отметили, что реальная цифра может быть выше — мужчины крайне редко сообщают о подобных преступлениях из-за стыда или боязни того, что им не поверят.

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