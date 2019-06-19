В российском футболе появился еще один украинец

Центральный защитник донецкого «Шахтера» Иван Ордец перешел в московское «Динамо». Об этом сообщается на сайте клуба.
По информации Tribuna.com, Ордец подписал контракт на три года, согласно которому он будет получать по одному миллиону евро за сезон. Также в договоре предусмотрены бонусы. В «Динамо» украинец перешел на правах свободного агента и стал четвертым новичком московского клуба в летнее трансферное окно.
Ордец выступал за «Шахтер» с 2009 года. Также защитник на правах аренды играл за «Ильичевец». За сборную Украины защитник провел 12 матчей.
В составе санкт-петербургского «Зенита» также выступает украинский защитник Ярослав Ракицкий. После переезда в Россию бывший футболист «Шахтера» перестал вызываться в состав национальной команды.