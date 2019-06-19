Кудрин проверит доплаты сотрудникам госкорпораций

Счетная палата проведет комплексные проверки госкорпораций, в том числе системы присуждения бонусов. Такое заявление сделал глава ведомства Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

По его словам, Счетная палата впервые готовит комплексные проверки госкорпораций по выполнению их стратегических задач, kpi, качества корпоративного управления и всех процедур внутри этих корпораций, системы государственных закупок, системы вознаграждений и бонусов.

Кудрин не назвал конкретных организаций, однако заявил, что речь идет о государственных активах, эффективность которых влияет на экономический рост и показатели целых отраслей.

Госдума в марте 2019 года приняла в первом чтении закон о расширении полномочия ведомства. Это позволяет Счетной палате проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в их «дочках».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!