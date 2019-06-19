Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
В США анонсировали «настоящую» гиперзвуковую ракету
Подозреваемый в гибели «Боинга» над Донбассом прокомментировал обвинения
Российские полковники получили сроки за взятки в академии Генштаба
Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире
Протестующий против «Юнармии» школьник объявил голодовку
Чубайс и российский олигарх поссорились и обменялись анекдотами
Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины
Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян
Банки попросили входить в положение оставшихся без жилья должников
США объяснили нелюбовь к С-400
Новости партнеров

Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности

Перейти в «Мою Ленту»

Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний. «Лента.ру» следила за событием в режиме онлайн. Cyber Polygon является частью Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17–21 июня в Москве.

Впервые в мире в режиме реального времени участники учений отражали симуляцию атак мошенников, которые нападали несколькими командами и могли пользоваться самым широким спектром технических инструментов. В ходе проведения тренинга Cyber Polygon все контуры защиты отработали штатно.

Онлайн-трансляция велась из Центра кибербезопасности при поддержке Всемирного экономического форума, к ней были подключены 230 компаний со всего мира. Потенциальная аудитория трансляции была оценена в 12 миллионов человек.

В Cyber Polygon приняли участие: китайский Новый банк развития, Департамент информации и коммуникационных технологий Республики Филиппины, крупнейший казахстанский телекоммуникационный оператор «Транстелеком», корпорация IBM и компания, создающая системы сетевой безопасности для защиты сверхбольшого количества подключений Fortinet.

За ходом Cyber Polygon в Центре кибербезопасности наблюдали замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов, глава киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Бруно Алопо, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, стратег глобальной кибербезопасности, независимый эксперт из Израиля Мэнни Барцилай, генеральный директор QRator Lab Александр Лямин, генеральный директор SolidLab Андрей Петухов, глава департамента разработки новых сервисов и продуктов Fortinet Russia Алексей Андрияшин, руководитель группы по развитию продаж сервисов Kaspersky Lab Александр Мазикин.

Основная задача этого тренинга — повысить уровень международной кооперации организаций в области обмена информацией о киберугрозах. На онлайн-тренинге Cyber Polygon были определены методы, способы и приемы выявления инцидентов кибербезопасности и показано, как слаженная работа и выработанные механизмы взаимодействия могут противостоять кибератакам любого уровня сложности и мощности.

Во время проведения Cyber Polygon системами кибербезопасности было отражено 12 реальных DDoS атак и 7 попыток WEB — инъекций на инфраструктуру и web-сайт платформы для проведения тренинга.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сбербанк проведет Второй международный конгресс по кибербезопасности
Сбербанк покончил с мошенниками
Сбербанк проводит дискуссию о кинематографе на «Кинотавре»
Другие материалы рубрики
Экономика00:05Сегодня
Завод редких металлов

Редкий козырь

Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
20:56Сегодня

Чубайс и российский олигарх поссорились и обменялись анекдотами

20:5213 июня

Российские резервы установили рекорд

19:45Сегодня

Липецкий суд заменил бизнесмену Антону Бабуцидзе СИЗО домашним арестом

Экономика19:3217 июня

Дивиденды вопреки

«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
19:26Сегодня

Эксперт потребовал от «Транснефти» объяснений по поводу «грязной нефти»

22:2513 июня

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

18:20Сегодня

Сбербанк начал доставлять россиянам посылки

Экономика17:35 5 июня

«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»

В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
13:4813 июня

Немецкий бизнес пожаловался на страдания из-за санкций против России

18:39Сегодня

Олигарх заступился за «неправильных олигархов» перед Чубайсом

18:15Сегодня

Кудрин проверит доплаты сотрудникам госкорпораций

Россия
«Уйти можно либо вперед ногами, либо в тюрьму»
За что в России наказывают чиновников и почему это происходит все чаще?
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
Российский священник открестился от сотрудничества с масонами
В России проанализируют применение 228-й статьи Уголовного кодекса
В отделах полиции предложили выдавать тапочки
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Найдены авторы ставшей доказательством по делу о крушении «Боинга» переписки
В США вынесли приговор купившему инструкцию к F-16 россиянину
Эрдоган захотел засудить Египет
Нидерланды ответили на нежелание России расследовать дело MH17
Саркози пойдет под суд за коррупцию
Евросоюз продлит санкции против России
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса
Зеленский позвал на Украину всех желающих отстроить Донбасс
Жена депутата Рады Тымчука рассказала о его последних днях
Россия указала Зеленскому на повторение ошибок Порошенко
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
Чубайс и российский олигарх поссорились и обменялись анекдотами
Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности
Липецкий суд заменил бизнесмену Антону Бабуцидзе СИЗО домашним арестом
Эксперт потребовал от «Транснефти» объяснений по поводу «грязной нефти»
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
Полицейских из Шереметьево поймали на сливе видео катастрофы SSJ-100
Наркоторговец с ножом попытался убить оперативника при задержании
Россиянку угнали в табор, выдали замуж и начали избивать
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
В США анонсировали «настоящую» гиперзвуковую ракету
Су-57 вооружат быстрее
Смоленская АЭС стала «невидимой»
Первый полет B-52 с гиперзвуковой ракетой попал на видео
Все материалы
Спорт
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
Сборная Испании по футболу сменила главного тренера
«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара
Российским клубам понадобился чемпион мира
«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»
Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
Опальный капитан объяснил уход из «Спартака» и отказался стыдиться
Обвинившая Неймара в изнасиловании модель осталась без улик
Все материалы
Культура
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Поругавшегося с Лободой Лазарева обвинили в трусости и публичной истерике
Назван лучший исполнитель роли Бэтмена
Сыгравший Легасова актер удивился недовольным «Чернобылем» и напомнил о нацистах
Снимающий фильм про Чернобыль Данила Козловский оценил британский сериал
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Любительницу поиграть с оружием в Instagram наказали в Чечне
Кадыров с войском и кличем «Ахмат сила!» проник в «Игру престолов»
Малахов показал расправу сына бывшего вратаря сборной России над матерью
Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске
Все материалы
Ценности
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Рассекречен новый автомобиль Джеймса Бонда
Модель пожаловалась на тяжелую жизнь с большой грудью
Российские рестораны попали в рейтинг лучших в мире
Трансгендер стал лицом бренда нижнего белья для женщин
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире
Названы лучшие дешевые авиакомпании мира
Инвалид покалечился в самолете из-за унижений стюардесс
Бортпроводники выгнали пассажиров из самолета из-за смертельного заболевания
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Старик упал с мотоцикла на пути и в последний момент избежал смерти под поездом
Золотая рыбка пережила путешествие через канализацию и попала в реку
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Все материалы
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ
Назван округ Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы