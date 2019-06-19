Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности

Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний. «Лента.ру» следила за событием в режиме онлайн. Cyber Polygon является частью Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17–21 июня в Москве.

Впервые в мире в режиме реального времени участники учений отражали симуляцию атак мошенников, которые нападали несколькими командами и могли пользоваться самым широким спектром технических инструментов. В ходе проведения тренинга Cyber Polygon все контуры защиты отработали штатно.

Онлайн-трансляция велась из Центра кибербезопасности при поддержке Всемирного экономического форума, к ней были подключены 230 компаний со всего мира. Потенциальная аудитория трансляции была оценена в 12 миллионов человек.

В Cyber Polygon приняли участие: китайский Новый банк развития, Департамент информации и коммуникационных технологий Республики Филиппины, крупнейший казахстанский телекоммуникационный оператор «Транстелеком», корпорация IBM и компания, создающая системы сетевой безопасности для защиты сверхбольшого количества подключений Fortinet.

За ходом Cyber Polygon в Центре кибербезопасности наблюдали замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов, глава киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Бруно Алопо, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, стратег глобальной кибербезопасности, независимый эксперт из Израиля Мэнни Барцилай, генеральный директор QRator Lab Александр Лямин, генеральный директор SolidLab Андрей Петухов, глава департамента разработки новых сервисов и продуктов Fortinet Russia Алексей Андрияшин, руководитель группы по развитию продаж сервисов Kaspersky Lab Александр Мазикин.

Основная задача этого тренинга — повысить уровень международной кооперации организаций в области обмена информацией о киберугрозах. На онлайн-тренинге Cyber Polygon были определены методы, способы и приемы выявления инцидентов кибербезопасности и показано, как слаженная работа и выработанные механизмы взаимодействия могут противостоять кибератакам любого уровня сложности и мощности.

Во время проведения Cyber Polygon системами кибербезопасности было отражено 12 реальных DDoS атак и 7 попыток WEB — инъекций на инфраструктуру и web-сайт платформы для проведения тренинга.