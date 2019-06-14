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Сбербанк проведет Второй международный конгресс по кибербезопасности

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Второй международный конгресс по кибербезопасности, организатором которого уже второй год выступает Сбербанк, пройдет в Москве 20-21 июня, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка. Мероприятие станет ключевым событием Global Cyber Week — международной недели по кибербезопасности, которая объединит под своей эгидой ряд отраслевых форумов.

Тема открывающей работу форума 20 июняпленарной сессии с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носковаи президента Совета по кибербезопасности Германии Ханса-Вильгельма Дюнна — «Путь к глобальной киберустойчивости — только вместе?». Модератором сессии выступит журналист и ведущий эксперт по киберпреступности Миша Гленни.

Отдельная панельная сессия «Стратегии кибербезопасности: Финансовая отрасль» объединит ведущих представителей финансовых организаций из разных стран мира для обсуждения общих вызовов и определения ключевых аспектов взаимодействия в сфере кибербезопасности. Ее модератором выступит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, а ключевыми спикерами станут президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и вице-президент компании Visa по информационной безопасности Сунил Сешадри.

Темами других панельных сессий и дискуссий станут поиск путей взаимодействия и совместной выработки эффективной международной стратегии сотрудничества государств и правоохранительных структур в сфере борьбы с киберпреступностью, определение ландшафта киберугроз глобальной критической инфраструктуры, а также прорывные технологические достижения в сфере защиты киберсистем.

Планируется также проведение тематических секций с докладами по различным отраслевым направлениям. Среди тем для обсуждения: «Правовые аспекты кибербезопасности», «Возложение ответственности за кибератаки», «Правовое регулирование в безграничном и неуправляемом виртуальном мире — возможно ли это?», «Развитие киберпотенциала», «Обучение кибербезопасности в сфере атомной и электроэнергетики», «Прорывные технологии», «Из мира киберпреступников», «Инвестиции в кибербезопасность».

В рамках форума также пройдет пресс-конференция, посвящённая подведению итогов проекта Cyber Polygon, международного online-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами. В ходе пресс-конференции представители организаций-участников представят результаты проведенного тренинга, оценят эффективность подобных мероприятий и обсудят перспективы развития сотрудничества для совместного противостояния киберугрозам.

Завершит работу форума его основная пленарная сессия «Безопасный цифровой мир — будущее или утопия?», в которой примет участие глава Сбербанка Герман Греф. Это ключевое событие мероприятия, где участники форума подведут итоги совместной работы и обсудят перспективы развития в эпоху глобальной цифровой трансформации, а также определят стратегии повышения общемировой устойчивости к глобальным киберугрозам. Сбербанк пригласил на форум 200 студентов профильных направлений ведущих российских вузов.

«Мир априори не может повернуть вспять свое развитие и отказаться от прогресса, от удобств, которое предоставляет ИТ. Соответственно перед профессиональным сообществом стоит задача выработать алгоритмы противодействия киберпреступникам», — прокомментировал задачи форума замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов. «Нам необходим проактивный подход, постоянное прогнозное понимание и моделирование будущих технологических трендов. Уверен, что конгресс позволит провести широкий обмен мнениями и наработанными компетенциями в этой сфере», — сказал он.

Специалисты Сбербанка выявили наиболее актуальные угрозы ближайшего времени в области кибербезопасности. Среди главных угроз для систем государственных организаций и частных компаний — фишинг, утечки данных, а также риски, сопутствующие развитию технологий: облачных сервисов, BYOD, искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G. Список составлен на основе непрерывного анализа Службой кибербезопасности Сбербанка трендов, лучших практик и отчетов крупнейших компаний.

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся в июле 2018 года в Москве и объединил свыше 2500 участников из 50 стран. Президент Владимир Путин приветствовал гостей конгресса со вступительной речью.

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