Сбербанк презентовал российские технологии в Кремниевой долине

В Сан-Франциско состоялся Pitch Day совместного российско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups с участием приглашенных частных инвесторов и представителей венчурных фондов Кремниевой долины. Об этом «Ленте.ру» сообщили Сбербанке.

Как пишет издание VC.ru, в Сан-Франциско большинство команд приехало за несколько дней до начала программы, чтобы акклиматизироваться и адаптироваться после джетлага. Офис 500 Startups находится на северо-востоке города, в районе Сома. Участники поселились в разных местах, но локации выбирали так, чтобы не тратить время на дорогу.

Всего в мероприятии приняли участие семь компаний: Yorso, Mishka AI, Oz Forensics, i-Brain, Третье мнение, Data Screen, DocZilla, которые представили свои технологии инвесторам. Pitch Day стал завершающим мероприятием четырехмесячной программы первого российско-американского акселератора.

Программа в США продлилась четыре недели. Первая стала ознакомительной: участники ездили на экскурсии в офисы Airbnb, Zendesk и других компаний, встречались с представителями Silicon Valley Bank и погружались в атмосферу долины.

После первой недели каждый день с 9:00 до 17:00 команды слушали лекции от партнеров и менторов 500 Startups. Они были посвящены маркетингу, продажам, управлению и операционной деятельности компании. «Это был курс МВА за одну неделю, не каждый смог дойти до конца, — рассказывает Константин Сонькин из i-Brain.

Если во время лекций обсуждались более широкие темы, то на третьей неделе участники могли найти ментора из своей индустрии и обсудить с ним более детальные вопросы по развитию продукта.

31 мая в Сан-Франциско состоялся демо-день. Американским инвесторам было важно понять, в чем заключается «секретный соус» предпринимателя — что отличает его проект от конкурентов и благодаря чему он сможет стремительно завоевать рынок.

Российский этап совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups продолжался 10 недель. 30 сильнейших стартапов, отобранных экспертами Сбербанка, 500 Startups и представителями 25 компаний-партнеров проекта обучались у американских менторов по оригинальной программе 500 Startups.

Результатами первой части — стали 80 пилотных проектов, из которых 10 уже реализуются в группе компаний «Сбербанк», 25 — в компаниях-партнерах акселератора и 45 проектов готовятся к запуску. Ведутся переговоры о 60 инвестиционных сделках со стартапами. Крупнейший британский ретейлер Marks&Spencer инвестировал в стартап акселератора — Texel: летом 2019 года умные примерочные будут установлены и в крупнейших торговых центрах Москвы. Стартап Heartex отобран в основную программу 500 Startups и стал претендентом на инвестиции фонда.

«Я рад, что мы привезли в долину действительно сильные команды, у которых появилась возможность представить свои разработки местному инвестиционному сообществу и по-новому взглянуть на международные перспективы своего бизнеса, — прокомментировал новость вице-президент Сбербанка Марк Завадский.

Акселератор 500 Startups и Сбербанка — это программа для технологических предпринимателей, основанная на экспертизе и опыте одной из самых сильных команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Среди основных целей акселератора — получение практического опыта, запуск пилотов и появление новых партнеров для участников проекта как в России, так и в США.