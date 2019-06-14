Сбербанк покончил с мошенниками

Сбербанк удалось полностью устранить проблему подмены мошенниками его номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Он заявил, что во все системы банка протестированы и теперь можно гарантировать, что риск подмены номера Сбербанка отсутствует. Зимой клиентам Сбербанка с его номеров звонили злоумышленники. Они представлялись сотрудниками банка и сообщали о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты.

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Кузнецов сообщил, что были проведены переговоры со всеми крупными операторами связи, которые оперативно отреагировали на просьбы. Также он отметил, что подобная схема мало распространена — с декабря таких случаев было всего несколько десятков. «Наша оценка, что этому вопросу было искусственно уделено повышенное внимание, подтверждается», — добавил он.

Проблему, по мнению Кузнецова, надо решать на федеральном уровне — запретить использования программ, обеспечивающих подмену номеров, в настоящее время ответственность за такие действия крайне низкая.

Ранее Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества, который может появиться в течение полугода. Злоумышленники начнут использовать робота, подделывающего голоса.

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