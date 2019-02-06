Россиянам рассказали о возможности возврата украденных мошенниками денег

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, в каких случаях банк возвращает клиентам деньги, украденные мошенниками, передает РИА Новости.

По его словам, по каждому случаю мошеннического списания средств со счетов клиентов проводится отдельная проверка. «Если есть хоть какой-то намек, что человек мог потерять деньги в связи со спорной ситуацией, либо в связи с тем, что наши сотрудники в call-центре отреагировали на одну-две секунды позже требуемого — банк возвращает деньги», — отметил он.

При этом Кузнецов признал, что в большинстве случаев клиенты теряют деньги по собственной вине. Так, из всего объема происшествий на добровольные и сознательные переводы клиентов на счета мошенников приходится порядка 85-87 процентов.

Назвать средний чек потерь клиентов зампред правления Сбербанка отказался, однако отметил, что объем похищенных денег уменьшается. В то же время, по словам Кузнецова, наблюдается прирост количества мошенников, которые атакуют население с использованием методов социальной инженерии.

Ранее сообщалось, что Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.

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