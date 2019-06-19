Старших лейтенантов уравняют

Минобороны России меняет правила присвоения званий. Об этом пишет газета «Известия».

По информации издания, все лейтенанты будут получать очередное воинское звание через два года службы. Таким образом исчезнет дискриминация выпускников гражданских вузов, которые вынуждены ждать «звезду старлея» три года против двух лет у выпускников военных училищ.

Решение об изменении правил уже принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года, подтвердили «Известиям» в оборонном ведомстве.

31 января вступил в силу подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об упразднении военных кафедр в вузах. Их заменили учебными военными центрами (УВЦ).

В августе прошлого года сообщалось, что студенты гражданских вузов смогут получить воинскую специальность без отрыва от основной учебы, совмещая ее с посещением УВЦ Минобороны. Выпускники таких центров освобождаются от призыва, но могут пойти на контрактную службу.

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