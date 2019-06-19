Правила присвоения звания старшего лейтенанта не изменятся

Министерство обороны России заявило, что никаких изменений в сроках присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство утверждает, что никаких нормативных актов или инициатив, касающихся обновления порядка присвоения воинского звания, не будет. Срок прохождения военной службы в звании лейтенанта для студентов гражданских вузов останется трехлетним, как и написано в статье 22 «Положения о порядке прохождения военной службы».

Ранее 19 июня газета «Известия» написала о том, что до конца года будут разработаны документы, согласно которым выпускники гражданских вузов будут получать воинское звание старшего лейтенанта через два года после окончания университета. Новое правило уравняло бы их с выпускниками военных училищ.

На данный момент срок длиной в два года будет только у военнослужащих, которые числились в военно-учебном заведении на очной форме пять лет и дольше. В Министерстве отметили, что большинство вузов, готовящих выпускников по военным программам, присваивают им квалификацию специалиста. Именно из-за пятилетнего срока обучения и того, что все это время студенты являются действующими военнослужащими, они могут получить звание старшего лейтенанта уже через два года после выпуска.

Студенты же, которые проходят программу подготовки офицеров в гражданском вузе, получают статус военнослужащего только после окончания университета, поэтому срок службы в звании лейтенанта у них дольше.

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