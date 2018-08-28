У россиян появится новый способ ухода от срочной службы

Российские студенты всех гражданских вузов получат возможность обучения в новых учебных военных центрах (УВЦ) Минобороны, пишет газета «Известия».

В УВЦ молодые люди смогут получать воинскую специальность без отрыва от занятий в своем институте. Выпускники не будут подлежать призыву, но смогут по своему желанию пойти на контрактную службу сроком на три года.

Соответствующий эксперимент стартует в Сибири. Первый УВЦ создан на базе Военно-инженерного института СФУ. Для поступления туда необходимо подать заявление и пройти конкурсный отбор.

После вступления в силу указа президента о замене военных кафедр учебными военными центрами в феврале будущего года новая система военной подготовки начнет применяться по всей стране.

После подписания договора о сотрудничестве УВЦ с конкретным гражданским вузом студенты, как предполагается, будут посещать центр один раз в неделю. По завершению обучения молодые люди примут присягу, получат воинское звание и военный билет с указанием военно-учетной специальности. В центрах будут готовить не только офицеров (2,5 года), но также сержантов (2 года) и рядовых солдат (1,5 года).

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