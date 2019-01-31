В России упразднили военные кафедры

В четверг, 31 января, вступил в силу подписанный президентом России Владимиром Путиным закон об упразднении военных кафедр в вузах, передает РИА Новости.

Их заменили учебными военными центрами (УВЦ).

В августе прошлого года сообщалось, что студенты гражданских вузов смогут получить воинскую специальность без отрыва от основной учебы, совмещая ее с посещением УВЦ Минобороны.

Выпускники таких центров освобождаются от призыва, но могут пойти на контрактную службу.

Первый УВЦ создали на базе Военно-инженерного института Сибирского федерального университета. С февраля аналогичные центры будут действовать по всей стране. Каждый гражданский вуз будет заключать с УВЦ договор о сотрудничестве, в котором пропишут право студентов посещать центр раз в неделю.

Выпускники УВЦ будут принимать присягу и получать звание, а также военный билет с указанием их военно-учетной специальности. Продолжительность программы подготовки офицеров в новых центрах составляет 2,5 года, сержантов — 2 года, рядовых солдат — 1,5 года.

Чтобы поступить в учебный центр Минобороны, потребуется пройти конкурсный, в том числе медицинский, отбор.

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