В Госдуме решили дать звания ветеранов России отслужившим в украинской армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет присваивать звание ветерана тем, кто служил в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму и Севастополе, когда они входили в состав Украины. Об этом сообщает ТАСС в среду, 19 июня.

По информации авторов инициативы, в настоящий момент около тысячи военных — в частности, проходивших службу в СССР — не могут пользоваться всеми социальными гарантиями, предусмотренными российским законодательством.

Депутат Михаил Шеремет отметил, что у данного вопроса есть и моральный аспект. По его словам, многие люди «не хотят быть ветеранами ВСУ». «Законопроект направлен на устранение несправедливости в отношении граждан, которые по независящим от них причинам служили в Вооруженных силах Украины на территории Республики Крым», — добавил он.

Обязательное условие для получения звания «Ветеран военной службы» — проживание на полуострове в момент его присоединения к России в марте 2014 года, говорится в документе.

Крым вошел в состав России по итогам референдума. Киев, ряд стран Евросоюза и США отказываются признать результаты волеизъявления граждан. В Москве завиляют о проведении голосования в соответствии с нормами международного права.

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