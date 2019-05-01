Ветеранам Великой Отечественной войны увеличили пенсии

Владимир Путин подписал закон, изменяющий размер социальных доплат ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Благодаря нововведениям пенсии ветеранов удастся увеличить примерно на 9,5 тысячи рублей. На эти цели правительство выделит около 1,4 миллиарда рублей ежегодно. На выплаты в 2019 году будет потрачено 950 миллионов рублей. Действующие ранее ограничения по размеру выплат будут сняты.

Сейчас ветераны войны могут получить две пенсии одновременно — страховые выплаты и пенсию по инвалидности. Уволенным с военной службы пенсия начисляется исходя из размера оклада и звания, а также выплачивается надбавка за выслугу лет.

В России проживают около 74 тысяч участников Великой Отечественной войны и ветеранов-инвалидов. Такие данные привел в конце апреля министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Еще 1,2 миллиона человек — ветераны из числа тружеников тыла, несовершеннолетних узников фашизма и жителей блокадного Ленинграда.

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