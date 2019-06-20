Путин опроверг недоступность военной авиации для девушек

Никаких физиологических ограничений для женщин в военной авиации нет, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Так президент ответил на вопрос курсантки краснодарского авиационного училища, которая спросила о том, появится ли в России возможность осваивать другие виды авиации, кроме военно-транспортной.

«Сначала нужно освоить все другое, а потом переходить к штурмовой авиации. Ничего недоступного для женщин в армии нет», — сказал президент.

Президент затруднился назвать свой общий налет. По его словам, с 2012 года он находился в воздухе несколько месяцев.

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