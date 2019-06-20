Безжалостное убийство медвежонка попало на видео

В иранской провинции Мазендеран жители деревни насмерть забили медвежонка камнями. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике видно, как двое мужчин кидают огромные камни в медвежонка. За кадром слышен крик женщины, которая просит их остановиться. Затем обессиленное и окровавленное животное связывают и сажают в кузов грузовика. Свидетели утверждают, что медвежонок тяжело дышал, а его рот был полон крови. Он не мог видеть одним глазом.

Местные источники сообщают, что в какой-то момент жители деревни вызвали представителей лесных властей. Однако, когда ветеринары получили возможность осмотреть медвежонка, он был уже мертв.

Одного из кидавших камни в медвежонка мужчин арестовали, другому удалось скрыться. Его объявили в розыск.

Глава природоохранного ведомства региона призвал строго наказать мужчин: обязать их выплатить крупные штрафы и приговорить к тюремным срокам. Он добавил, что преступники «нанесли ущерб не только природе, но и чувствам людей».

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