Россия защитит Крым от F-35

Один из базирующихся в Крыму авиаполков будет перевооружен на истребители поколения 4++ Су-35С, сообщили «Известиям» в Минобороне России.

Газета пишет, что Су-35С станут резервом для группировки российских войск в Сирии, а также могут бороться с истребителями пятого поколения.

«Су-35С создавался как истребитель, который может бороться с самолетами пятого поколения. В странах Причерноморья таких машин нет. Сейчас это лучший самолет в регионе. Его присутствие в Крыму гарантирует контроль за небом над акваторией всего Черного моря», — заявил военный эксперт Антон Лавров.

В июне сообщалось, что F-35A Lightning II и F-35I Adir увеличат дальность полета.

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Ранее в том же месяце сообщалось, что у F-35 насчитывается 13 наиболее серьезных проблем 1-й категории, влияющих на эффективность выполняемых ими миссий.

В числе потенциальных эксплуатантов самых массовых в настоящее время истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в странах Черного моря можно назвать Турцию и Румынию. Тем не менее поставки таких самолетов первой стране приостановлены из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Бухарест по финансовым соображениям воздержался от приобретения F-35 Lightning II.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). F-35I Adir — версия F-35A Lightning II для Израиля.

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