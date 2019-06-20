Гориллу обвинили в пожирании многомиллионой выручки зоопарка

В нигерийском городе Кано расследуют исчезновение крупной денежной суммы, которая хранилась в зоопарке. Об этом сообщает Reuters.

Пропали 6,8 миллиона найр (около 1,2 миллиона рублей), которые местный зоопарк заработал на продаже входных билетов во время праздников. По сообщению издания Pulse, финансовый директор зоопарка заявил, что деньги проглотила горилла, которая пробралась в офис.

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Губернатор штата Кано опроверг эту версию. По его словам, в этом зоопарке не держат горилл, поэтому они не могли съесть деньги. «Предварительные данные свидетельствуют о том, что там произошло вооруженное ограбление», — добавил он.

Во вторник, 18 июня, глава полиции штата Кано объявил, что в связи с исчезновением денег арестованы четыре человека, в том числе бухгалтер и охранники зоопарка. Издание The Punch отмечает, что их обвиняют в преступной халатности.

В мае сообщалось, что в Нигерии начался суд над сотрудницей министерства образования штата Бенуэ, которая утверждала, что государственные деньги проглотила «загадочная змея». Ее обвиняют в мошенничестве.

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