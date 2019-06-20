Десятки тысяч северокорейцев поприветствовали Си Цзиньпина

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Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в столицу Северной Кореи Пхеньян с официальным визитом. Видео прибытия китайского лидера опубликовано на портале Youku.

На видео слышны радостные возгласы встречающих северокорейцев. В описании к ролику отмечается, что «десятки тысяч» корейцев приветствуют Си.

Известно, что когда лидер Китая приземлился, в воздух поднялись тысячи разноцветных воздушных шаров, а затем его приветствовало партийное руководство Трудовой партии Кореи. Сообщается, что Си Цзиньпин стал первым иностранным руководителем, который был удостоен подобной чести.

Визит Си Цзиньпина в Северную Корею приурочен к 70-й годовщине установления дипломатических отношений. Он стал первым официальным визитом лидера Китая в КНДР за 14 лет. До Си Цзиньпина с китайской стороны последний раз Северную Корею посещал генеральный секретарь Ху Цзиньтао в 2005 году.

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