В Мурманской области запланировали строительство крупнейшего транспортного узла

В Мурманской области построят новый транспортный узел стоимостью более чем 130 миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Заполярья Андрей Чибис после совещания по вопросам развития инфраструктуры в Мурманске, передает «Интерфакс».

По словам Чибиса, проект предоставит дополнительно почти 1 тысячу рабочих мест и 4 миллиарда рублей налогов ежегодно. Глава региона добавил, что власти Мурманской области привлекают новых инвесторов, в частности, подписано соглашение о строительстве терминала для перевалки минеральных удобрений, идет обсуждение относительно создания нефтяного и контейнерного терминалов.

Отмечается, что проект реализуется до 2024 года.

В мае Чибис заявил, что жителям области разрешат любительскую добычу камчатского краба. При этом конкретные сроки чиновник не назвал.

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