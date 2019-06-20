Нового мэра Риги убрали с поста

Рижская дума отправила в отставку мэра города Дайниса Турлайса. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Уточняется, что за отставку главы самоуправления проголосовал 31 депутат, против — 29.

«Настало время, когда у оппозиции наконец-то появилась возможность доказать, что у Риги есть альтернатива, что Ригой можно управлять по-другому», — заявил один из инициаторов голосования депутат Виестурс Зепс.

Теперь, если в течение двух месяцев не будет избран новый мэр, парламент Латвии вправе инициировать роспуск всей Рижской думы.

Дайнис Турлайс , представляющий фракцию «Честь служить Риге» (ЧСР), был избран мэром 30 мая, после того как с поcта ушел Нил Ушаков, избранный депутатом Европарламента. Однако позже из фракции «Согласие», которая входит в коалицию с ЧСР, были исключены четыре депутата, что уровняло количество мест у властной коалиции и оппозиции, в которой находятся националистические и консервативные партии.

После этого все фракции оппозиции Рижской думы договорились созвать внеочередное заседание, на котором было предложено выразить недоверие Турлайсу, под соответствующим запросом подписались 24 депутата.

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