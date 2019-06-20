«Гениальный» навес подарил Колумбии победу в матче Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла Катар в матче группового этапа Кубка Америки благодаря голу Дувана Запаты. Видео взятия ворот опубликовано в Twitter-аккаунте команды.
На 86-й минуте встречи хавбек колумбийцев Хамес Родригес выполнил навесную передачу в штрафную внешней стороной стопы, которую замкнул Запата. Исполнение паса впечатлило пользователей. В частности, @arvinndd назвал передачу «гениальной», а @ezechid83189372 посчитал Родригеса одним из самых недооцененных игроков.
Права на футболиста принадлежат мадридскому «Реалу». С 2017-го 27-летний полузащитник выступал в «Баварии» на правах аренды.
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