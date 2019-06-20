Вьетнамцы собрались бороться с гниением Хо Ши Мина с помощью россиян

Во Вьетнаме сформировали специальную группу ученых, которая примет меры по сохранению забальзамированного тела первого президента страны Хо Ши Мина. Как сообщает Reuters, в нее войдут четыре эксперта из России.

Специальный совет был создан для оценки и наблюдения за телом коммунистического лидера, забальзамированным в 1969 году.

В официальном заявлении говорится, что организация будет разрабатывать планы и искать научные методы по предотвращению гниения Хо Ши Мина и сохранению его в подобающем состоянии на долгие годы.

Забальзамированные тела требуют постоянной поддержки условий содержания и регулярного дорогостоящего ухода. Китай, Северная Корея и Вьетнам, не похоронившие своих бывших лидеров после смерти, обращались за помощью к советской лаборатории при мавзолее Владимира Ленина, которая занималась телом российского революционера в 1924 году.

Материалы по теме Дядюшка Хо Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты

Советский Союз отправлял во Вьетнам уникальную химическую смесь для тела Хо Ши Мина, но в 1991 году, после распада СССР, Россия стала взимать плату за поставки. В 2003 году вьетнамцы попросили Россию перенести производство состава в юго-восточную Азию и отправили своих ученых в российскую лабораторию при мавзолее Ленина. Согласно версии Reuters, российские специалисты не хотели делиться секретами смеси, и вьетнамцы узнали их случайно, занимаясь уборкой в лаборатории. Тем не менее, они продолжают обращаться за помощью к России.

Хо Ши Мин был влиятельным политическим деятелем Вьетнама. Он возглавил борьбу за независимость родины против колонизации Францией, занимал пост премьер-министра в 1946-1955 годах, а также пост президента Северного Вьетнама и Демократической республики Вьетнам в 1946-1969 годах. Ему удалось заручиться поддержкой враждующих США и СССР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!