Невеста умерла после медового месяца в Доминикане

Американка Сьюзан Симоно умерла через неделю после возвращения из медового месяца, который она вместе с мужем провела в Пунта-Кане, Доминиканская республика. Об этом сообщает New York Post.

Она стала четвертой за последний месяц жертвой курорта, умершей при странных обстоятельствах.

При вскрытии в ее легких была обнаружена жидкость, как и у 43-летней Миранды Шауп-Вернер из Пенсильвании, которая скончалась от сердечного приступа 25 мая после того, как выпила алкоголь из минибара. 30 мая 63-летний Натаниэль Холмс и 49-летняя Синия Энн Дэй также были найдены мертвыми с жидкостью в легких.

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«Я бы никогда не поехал туда, если бы знал, к чему это приведет», — прокомментировал ситуацию вдовец умершей Кейт Уильямс.

Ранее в июне преподавательница по йоге из США утонула в Доминиканской Республике, став восьмым по счету американским туристом, скончавшимся на тропическом острове за последние несколько месяцев.

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