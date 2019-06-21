Пьяные сторонники официальной церкви Украины избили прихожанок УПЦ

В Ровенской области на западе Украины сторонники официальной Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захватить церковный дом каноничной Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избили прихожанок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление протоиерея Александра Мальчука.

По словам священнослужителя, инцидент произошел вечером 20 июня. Целью сторонников ПЦУ был захват церковного дома, в котором с несовершеннолетними детьми проживает настоятель Петропавловского прихода. Как утверждает Мальчук, при попытке захвата нападавшие, которые «в подавляющем большинстве были в состоянии алкогольного опьянения», напали на женщин-прихожанок УПЦ МП. В результате нападения одной из них сломали нос, у другой диагностировали сотрясение мозга, а третья была госпитализирована с тяжелыми побоями.

Священнослужитель утверждает, что инцидент происходил на глазах полиции, которая не стала вмешиваться. Свое бездействие полицейские объяснили численным преимуществом нападавших, однако подмогу они вызывать также не стали.

Материалы по теме Украинская православная церковь снова раскололась Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года ПЦУ, в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в ПЦУ заявляли, что не станут никого принуждать войти под ее юрисдикцию.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!