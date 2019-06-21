Россия избавится от доставшейся от Украины подводной лодки

Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию украинской подводной лодки «Запорожье», которая перешла в состав Черноморского флота после присоединения Крыма в 2014 году. Документ размещен на сайте госзакупок.

Отмечается, что ведомство планирует ликвидировать ряд кораблей, среди которых дизельная подводная лодка проекта 641. В составе ВМФ России есть только одно судно этого типа — «Запорожье».

Подача заявок продлится до 25 июля 2019 года, сумма контракта не называется.

После вхождения Крыма в состав России в феврале-марте 2014 года в акватории военных баз полуострова (Севастополя, Балаклавы и Донузлава) осталось около 80 кораблей и судов ВМС и морской пограничной охраны Украины.

Материалы по теме Отдам даром Какое вооружение вывезет Украина из Крыма

28 марта 2014 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Украине военную технику соединений, не выразивших желания перейти на сторону России. С апреля 2014 года Украина получила несколько кораблей, включая средний десантный корабль «Кировоград» и корвет «Винница». В июне 2014 года в связи с обострением конфликта в Донбассе возврат кораблей был остановлен. Из-за этого «Запорожье», корабль связи и управления «Славутич» и несколько корветов и тральщиков так и не были вывезены на Украину.

«Запорожье» — единственная подводная лодка Украины. Она была построена в 1970 году и изначально входила в состав Северного флота CCCР. В 1990 году судно перевели в Черноморский флот, а спустя семь лет оно вошло в состав Военно-морских сил Украины. Лодка «Запорожье» перестала отвечать современным требованиям еще в 1980-х и в последние годы постоянно находилась на ремонте. В 2014 году лодка перешла в состав Черноморского флота России, подняв Андреевский флаг.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!