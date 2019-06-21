Россия избавится от доставшейся от Украины подводной лодки

Министерство обороны России 19 июня объявило тендер на утилизацию украинской подводной лодки «Запорожье», которая перешла в состав Черноморского флота после присоединения Крыма в 2014 году. Документ размещен на сайте госзакупок.
Отмечается, что ведомство планирует ликвидировать ряд кораблей, среди которых дизельная подводная лодка проекта 641. В составе ВМФ России есть только одно судно этого типа — «Запорожье».
Подача заявок продлится до 25 июля 2019 года, сумма контракта не называется.
После вхождения Крыма в состав России в феврале-марте 2014 года в акватории военных баз полуострова (Севастополя, Балаклавы и Донузлава) осталось около 80 кораблей и судов ВМС и морской пограничной охраны Украины.
28 марта 2014 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Украине военную технику соединений, не выразивших желания перейти на сторону России. С апреля 2014 года Украина получила несколько кораблей, включая средний десантный корабль «Кировоград» и корвет «Винница». В июне 2014 года в связи с обострением конфликта в Донбассе возврат кораблей был остановлен. Из-за этого «Запорожье», корабль связи и управления «Славутич» и несколько корветов и тральщиков так и не были вывезены на Украину.
«Запорожье» — единственная подводная лодка Украины. Она была построена в 1970 году и изначально входила в состав Северного флота CCCР. В 1990 году судно перевели в Черноморский флот, а спустя семь лет оно вошло в состав Военно-морских сил Украины. Лодка «Запорожье» перестала отвечать современным требованиям еще в 1980-х и в последние годы постоянно находилась на ремонте. В 2014 году лодка перешла в состав Черноморского флота России, подняв Андреевский флаг.