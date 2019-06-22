Биткоин пробил психологическую отметку

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06:44 мск за монету предлагали 10 тысяч 761 доллар. На пике, отмеченном в 06:14 мск, эта криптовалюта торговалась на уровне 10 тысяч 882 доллара.

21 июня биткоин обновил годовой рекорд, в течение дня достигнув отметки в 9 800 долларов.

В мае агентство Bloomberg написало, что стремительный рост курса биткоина отвлекает внимание от главного — его почти никто не использует как платежное средство.

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