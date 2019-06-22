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Трамп захотел остаться президентом навечно

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Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, согласно которому он останется во главе государства навечно. Американский лидер разместил клип на своей странице в Twitter.

На видеозаписи изображена обложка журнала The Time, на которой сообщается о победе Трампа на очередных президентских выборах в 2024 году, 2056, 2120 и так далее. Завершается клип надписью «Trump 4eva» (Трамп навечно).

Ранее глава США официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября следующего года.

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