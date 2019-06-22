Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и цветы к обелискам городов-героев в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.
Помимо главы государства цветы к Вечному огню также возложили премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.
После возложения цветов состоялся торжественный марш войск Московского гарнизона.
Президент Путин традиционно возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби, 22 июня. Одной из самых запоминающихся церемоний стало мероприятие, прошедшее в 2017 году: тогда глава государства возложил цветы, стоя под проливным дождем без зонта.