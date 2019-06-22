Huawei начала судиться с США

Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с требованием вернуть оборудование, конфискованное в сентябре 2017 года во время транспортировки из США в Китай. Об этом сообщает .

Huawei указывает, что это оборудование не подпадает под действие закона о контроле над экспортно-импортными операциями, поскольку сначала было завезено в Соединенные Штаты, а потом отправлено на пределы страны.

Ответчиком в иске значится Министерство торговли США.

В середине мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.

Ранее 22 июня стало известно, что США расширили черный список китайских компаний. Вслед за Huawei под рестриктивные меры попали пять организаций, якобы разрабатывающие суперкомпьютеры в военных целях или в сотрудничестве с китайскими военными.

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