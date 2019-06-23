Эмоциональное выступление бабушки в телеэфире вдохновило зрителей

Пожилая британка в эфире телеканала «Би-би-си» раскритиковала работу депутатов. По ее мнению, депутаты «ни во что не ставят никого, кроме самих себя». Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте программы.

Свою речь женщина произнесла во время передачи Question Time, где обсуждался рост числа убийств от холодного оружия. Бабушка, находившаяся в зрительном зале, отметила, что у нее 14 внуков, она напугана и ситуация «выходит из-под контроля». «Мы сыты по горло тем, что видим плачущих родителей вокруг. Мы, родители, не должны хоронить наших детей, это наши дети должны хоронить нас», — подчеркнула она.

Женщина задалась вопросом, что должно произойти, чтобы спустя столько лет депутаты начали предпринимать шаги по решению вопроса. «Неужели, чтобы вы начали что-то делать, должны быть убиты ваш сын или ваша дочь?» — заметила выступавшая.

Эмоциональное обращение женщины поддержали зрители в студии и пользователи соцсетей. Юзеры отметили, что она очень точно и емко описала бездействие британских властей. Один из зрителей назвал ее речь «лучшим выступлением, что он видел в Question Time».

Как сообщает The Huffington Post, данные Национальной статистической службы Великобритании подтверждают рост числа преступлений с использованием холодного оружия в последние годы. Например, с начала 2019 года зафиксировано не менее 56 убийств в Лондоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!