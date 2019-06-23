В Грозном пожаловались на лишнюю работу из-за Кадырова

Работники бюджетных предприятий Грозного рассказали «Кавказскому узлу», что после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города, их начали принуждать к участию в организованных властями субботниках.

По словам работника по имени Мансур, на следующий день после объявления о соответствующем указании Кадырова бюджетников отправили на 35-й участок района, где они с утра до вечера вырубали кустарники, вывозили мусор, красили заборы и подметали улицы. «Недовольным предложено писать заявление на увольнение», — сказал собеседник издания, отметив, что, несмотря на недовольство, увольняться никто не планирует, поскольку найти другую работу «нереально».

Материалы по теме Стайное чувство Чеченцы готовы поддерживать Кадырова в любой непонятной ситуации #Кадыров Как глава Чеченской Республики стал героем интернет-флешмоба

Другой работник по имени Ислам сообщил, что в субботниках задействованы не только коммунальные службы, но и полицейские, спасатели и сотрудники администраций. По мнению сотрудницы одной из муниципальных организаций Грозного, их заставляют делать чужую работу. Собеседник издания из МЧС оценил сроки работ в несколько недель.

Опрошенные «Кавказским узлом» местные жители рассказали, что дома, дороги и территории Октябрьского района не благоустраивались со времен СССР. «У нас тут по большей части малоимущие и пенсионеры проживают. Вот все и пришло в запустение. После визита Кадырова появилась надежда на улучшения», — сообщила жительница 56-го участка района Малика.

В мэрии Грозного изданию подтвердили начало работ в данном районе по указанию главы Чечни. В городской администрации сообщили, что там построят новое жилье для проживающих в аварийных бараках местных жителей, отремонтируют социальные объекты, обновят коммуникации, благоустроят дороги и тротуары. Реконструируемую территорию поделили на 12 участков, каждый из которых закрепили за отдельным органом власти.

В Октябрьском районе Грозного, по данным за 2018 год, проживают более 72 тысяч человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!