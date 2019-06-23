В Чечне отреагировали на сообщения о недовольстве «кадыровскими» субботниками

Сообщение о принуждении бюджетников Грозного к участию в субботниках является информационным вбросом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Никто никого никуда не выгоняет, не загоняет и не заставляет, и никаких карательных мер в виде принуждения написания заявления об уходе или увольнении с работы. Разумеется, эта чушь не имеет места быть», — сказал он.

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Умаров отметил, что чеченцев невозможно согнуть, запугать и тем более заставить выходить на субботники. По его словам, жители Грозного сами хотят видеть свой город опрятным и привлекательным для гостей, поэтому содержат его в чистоте.

Ранее 23 июня портал «Кавказский узел» сообщил, что сотрудники бюджетных организаций Грозного пожаловались на принудительное участие в субботниках после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров поручил благоустроить несколько участков Октябрьского района города. Опрошенные журналистами местные жители признались, что дома и дороги в этой части республиканской столицы не ремонтировались со времен СССР.

В мэрии Грозного подтвердили начало работ в Октябрьском районе, добавив, что там будет построено новое жилье для людей, проживающих в аварийных бараках.

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