В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

В Дагестане ликвидировали двух членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Инцидент произошел вечером 22 июня в Хасавюртовском районе. Вооруженные мужчины открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и попытались скрыться на автомобиле ВАЗ-2109. Силовики нейтрализовали обоих преступников.

По данным НАК, члены ИГ проживали в столице республики Махачкале. Они закупили оружие и планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов. В результате операции мирные жители и правоохранители не пострадали.

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