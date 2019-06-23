Женщина уснула и осталась одна в темном самолете

Канадка Тиффани Адамс уснула во время полета и проснулась одна в темном запертом самолете. Как сообщает Independent, ее никто не разбудил.

Она была пассажиркой рейса, который летел из Квебека в Торонто. Весь рейс занял 90 минут. Как говорит Адамс, она уснула менее чем на полпути. Девушку не заметили, и самолет был припаркован вместе с ней.

«Я проснулась около полуночи (через несколько часов после приземления) на своем сиденье, окутанная холодом в кромешной темноте», ― рассказывает пассажирка. Она попыталась позвонить подруге, но телефон разрядился через минуту после звонка. Испуганная девушка хотела поставить его на зарядку, но в самолете не было электроэнергии. Она призналась, что для нее, как для человека с тревожным расстройством, это был настоящий кошмар.

Затем она нашла на борту фонарик и смогла открыть дверь самолета, но оказалась на большой. Канадка села, свесив ноги, и стала посылать сигналы бедствия фонариком. Ее обнаружил грузчик, перевозящий багаж. Мужчина был также в шоке от того, что Адамс забыли в самолете.

Девушка рассказывает, что из-за происшествия она теперь страдает ночными кошмарами. Она просыпается среди ночи с ощущением, что заперта в темном месте. Авиакомпания Air Canada, которая занималась перевозкой, прокомментировала, что занимается расследованием произошедшего.

В марте прошлого года сотрудники авиакомпании EasyJet оставили парализованную британскую журналистку Софи Морган на борту самолета. Кто-то из бортпроводников увез ее инвалидную коляску, и девушке пришлось 40 минут ждать помощи. Телеведущая отдельно отметила грубость сотрудников авиакомпании.

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