В Тбилиси потеряли аппаратуру для митинга

Один из организаторов акции протеста в Тбилиси — Георгий Нониашвили — рассказал, что сотрудники мэрии грузинской столицы украли выставленную перед зданием парламента технику. Речь идет о сцене и аппаратуре. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Сегодня ночью мэрия выкрала технику и сцену. На первом этапе в мэрии нам сказали, что служба по очистке ошиблась, и [нам все] вернут. Затем же сказали, что все складировано и, если нам нужно, мы можем забрать», — рассказал активист. Организаторы акции попросили все вернуть.

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Позднее «Тбилсервис группа», ответственная за очистку города, выпустила заявление, в котором говорится, что технику складировали на время уборки улиц. «"Тбилсервис группа" сегодня в плановом порядке очистила проспект Руставели, в том числе и территорию перед парламентом. Размещенные там конструкции временно были складированы и уже возвращаются на место. Что касается аппаратуры, "Тбилсервис группа" не видела ее на месте», — говорится в сообщении компании.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.

На фоне событий в Грузии президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в эту страну, позднее Москва решила, что в РФ не смогут летать грузинские перевозчики.

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