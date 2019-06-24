На обсуждение поправок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ дали по 30 секунд

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начала обсуждение поправки к проекту резолюции, позволяющей российской делегации принять участие в работе летней сессии организации. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает ТАСС.

Всего было предложено более 200 поправок, на обсуждение и голосование по каждой поправке отводится около 30 секунд. Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье позднее уточнила, что на практике это занимает от минуты до двух, работа по рассмотрению документа может продолжиться до полуночи.

Ранее стало известно, что приглашение России на июньскую сессию ПАСЕ оказалось «исключительным». Регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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