Медведев высказался о новом руководстве Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что, хотя новое руководство Украины пока «никак себя не проявило», шанс урегулирования ситуации в этой стране сохраняется после смены президента. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, передает ТАСС.

По его словам, возможности «сделать правильные шаги и восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы "нормандского формата" и двигаться в сторону общего успокоения ситуации на территории нашего ближайшего соседа» сохраняются после смены власти на Украине.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство Франции также «прилагает активные усилия», чтобы урегулировать ситуацию на Украине. «Мы считаем, что в целом это весьма и весьма полезно», — подчеркнул он.

В начале июня Медведев заявлял, что украинские власти могут реанимировать отношения с Россией, но пока никаких действий с их стороны не видно.«Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением (…). В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти», — сказал глава правительства.

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