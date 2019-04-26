Медведев снял санкции с бывшего мэра Киева и еще троих украинцев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил действие специальных экономических мер, введенных ранее в отношении четырех граждан Украины. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 26 апреля.

Из санкционного списка исключены Владимир Крылов и Владимир Локотко, а также Леонид и Степан Черновецкие. Причины отмены ограничений в документе не уточняются. Все четверо были внесены в санкционный перечень постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года.

По данным РБК, в документе речь идет о Владимире Локотко — бывшем генеральном директоре украинского телевизионного «Нового канала», Леониде Черновецком, который был мэром Киева с 2006 по 2012 год, а также его сыне Степане — экс-главе наблюдательного совета Правэкс-банка.

«Однако в постановлении правительства России родившийся в октябре 1978 года (так же как и сын экс-мэра Киева) Степан Черновецкий упоминался с отчеством Михайлович», — пишет издание.

1 ноября 2018-го Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Контрмеры направлены на противодействие недружественным действиям Киева в отношении российских граждан и компаний. Украинские власти восприняли это как государственную награду.

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